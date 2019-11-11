Морозов: должны победить сборную OHL, нужно меньше играть в своей зоне

Нападающий молодёжной сборной России Иван Морозов поделился ожиданиями от второго матча с командой юниорской лиги Онтарио в рамках Суперсерии.



«Провели хорошую тренировку сегодня перед завтрашней игрой. Поработали над тем, что не получалось в прошлых матчах: закрывали обзор, работали над большинством, над выходами три в два, два в одного. После тренировки перевезли вещи на арену, где состоится игра. Арена понравилась, не у каждого клуба КХЛ такая есть. Играть на таких аренах всегда приятно.



Мы должны победить. За счёт чего? Нужно забросить больше, чем соперник, меньше играть в своей зоне, больше создавать, быть активнее в движении. Где-то сыграть умно, где-то просто», — цитирует Морозова официальный сайт ФХР.

«Выбежали, как гориллы из клетки». Канадцы обыграли Россию в фирменном стиле Сборная России проиграла в движении и мастерстве, у нашей команды не нашлось лидеров.