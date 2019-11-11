Квартальнов — об обменах «Ак Барса»: команда стала порослее, удачно сработали

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после открытой тренировки поделился мнением о новичках команды.



«Любой обмен, конечно, согласован со мной. Какие вопросы? Что здесь комментировать? Мы приняли такое решение. Нам нужен был такой защитник немножко оборонительного плана. У нас были проблемы в этом плане. Нам нужен был такой домосед плюс-минус. Рукавишников он может и в большинстве играть. Я считаю, Витя Тихонов – хороший нападающий, хороший возраст, праворукий, игрок с антропометрией. У нас с этими обменами команда стала порослее. В этом плане, я считаю, мы удачно сработали.



Любой обмен, как приём, так и расставание, – это всегда проблема, дилемма. Но ни один обмен не рождается спонтанно. Не бывает так, что мы проснулись, голову почесали – нам надо усилиться, что будем делать? Мы сидим, совещаемся, общаемся, анализируем, кто нам нужен. Мы же смотрим куда? Мы же смотрим всё-таки на весну, правильно? С учётом этих моментов мы принимаем решения. Спонтанного ничего не было», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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