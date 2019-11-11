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Лукоянов: у меня было повреждение связки, сейчас набираю форму на льду

Лукоянов: у меня было повреждение связки, сейчас набираю форму на льду
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Восстановился, сейчас уже набираю форму на льду. Вкатываюсь в игровой ритм. На тренировках дают время, уже вторую тренировку провёл с командой. Эмоции только положительные, уже соскучился. С приятными мыслями выхожу на лёд и получаю удовольствие.

Было повреждение связки. Надо было восстановиться, чтобы она не тревожила. Нужно было долгое время. В первое время вообще ничего не делал, а потом уже потихонечку. Всё прошло, теперь уже надо набрать форму, чтобы выйти на лёд и не отбывать номер, а приносить пользу.

В жизни не бывает только белых полос, бывают и сложности. Нужно смотреть этому в лицо. Конечно, непривычно было столько времени отдыхать. Это выбило из какого-то ритма игрового. Сейчас надо и эмоционально подойти правильно. Соскучился по хоккею. Думаю, это поможет набрать форму, в которой я был», – цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

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