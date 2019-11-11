Тихонов: надеюсь возобновить свою связку с Зариповым
Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о первых тренировках после своего перехода в казанский клуб и выразил надежду на возвращение своей связки с опытным нападающим Данисом Зариповым.
«Сыграю ли я завтра с „Авангардом“? Пока в составе. Надеюсь, сыграю. Надеюсь сходу зайти и помочь команде. Первые пару дней у нас были рабочие тренировки без звеньев. В последние дни – со Станиславом Галиевым и Данисом Зариповым.
Мы с Зариповым частенько встречались на льду, в сборной бывало. Мы знакомы с ним давно, опыт игры вместе тоже есть. Надеюсь возобновить эту связку», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Ак Барса».
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
- 11 ноября 2019
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:05
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:39
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:13
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
- 10 ноября 2019
-
23:50
Партнерский контент