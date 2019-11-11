Тихонов: надеюсь возобновить свою связку с Зариповым

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о первых тренировках после своего перехода в казанский клуб и выразил надежду на возвращение своей связки с опытным нападающим Данисом Зариповым.



«Сыграю ли я завтра с „Авангардом“? Пока в составе. Надеюсь, сыграю. Надеюсь сходу зайти и помочь команде. Первые пару дней у нас были рабочие тренировки без звеньев. В последние дни – со Станиславом Галиевым и Данисом Зариповым.



Мы с Зариповым частенько встречались на льду, в сборной бывало. Мы знакомы с ним давно, опыт игры вместе тоже есть. Надеюсь возобновить эту связку», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Ак Барса».



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

