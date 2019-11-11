Квартальнов: не торопимся с восстановлением Ткачёва, через месяц точно сыграет

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о ходе восстановления травмированных хоккеистов.



«Думаю, что Лукоянов ближайшую игру пропустит, а дальше начнёт. С Володей Ткачёвым мы точно не торопимся и не будем. Да, нам его не хватает – центральный нападающий наш, ведущий игрок. Но мы будем очень терпеливы. Думаю, что через месяц он точно будет играть, а там видно будет. Он на лёд даже пока не выходил, только-только начал работать в зале», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».



Напомним, Ткачёв получил серьёзную травму во встрече с «Металлургом». После столкновения с соперником Ткачёв потерял сознание, после чего его унесли со льда на носилках. В больнице он пришёл в себя.

«Металлург» — «Ак Барс»: Ткачёва унесли на носилках после столкновения