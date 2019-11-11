Квартальнов: не торопимся с восстановлением Ткачёва, через месяц точно сыграет
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о ходе восстановления травмированных хоккеистов.
«Думаю, что Лукоянов ближайшую игру пропустит, а дальше начнёт. С Володей Ткачёвым мы точно не торопимся и не будем. Да, нам его не хватает – центральный нападающий наш, ведущий игрок. Но мы будем очень терпеливы. Думаю, что через месяц он точно будет играть, а там видно будет. Он на лёд даже пока не выходил, только-только начал работать в зале», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, Ткачёв получил серьёзную травму во встрече с «Металлургом». После столкновения с соперником Ткачёв потерял сознание, после чего его унесли со льда на носилках. В больнице он пришёл в себя.
«Металлург» — «Ак Барс»: Ткачёва унесли на носилках после столкновения
- 11 ноября 2019
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:05
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:39
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:13
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
Партнерский контент