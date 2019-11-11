«Барыс» отправился на выезд без Карлссона

Тренерский штаб казахстанского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



Список игроков:



Вратари: Кирилл Стрия, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.



Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семёнов, Егор Шалапов.



Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Валк, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Корбан Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Эрик Тангрэди, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги