Бадюков: Сошников будет регулярно вызываться в сборную, у него хороший потенциал

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил игру сборной России на Кубке Карьяла. Кроме того он поделился мнением о перспективах нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова.



«Команда у дебютанта Кудашова молодая, и мало кто из специалистов рассчитывал, что она практически с листа будет играть первым номером и это будет получаться. Прежде всего надо отметить, что не удалось держать на протяжении всей встречи тот уровень и тот темп, который хотелось бы видеть от команды. Мы увидели, что в третьих периодах и с финнами, и со шведами наши хоккеисты начинали допускать ошибки, как только на них наседали.



Что касается конкретно Сошникова, то да, есть очень хороший потенциал, он виден ещё по выступлениям за клуб. У него резкие быстрые руки и хороший бросок. Очень мобильный, и на этом уровне он растёт. Я думаю, что он будет в сборную постоянно привлекаться», — приводит слова Бадюкова «Реальное время».

Оценки игроков России за Кубок Карьяла. Многие не скоро вернутся в сборную Клубные тройки не выстрелили, а приятное впечатление оставили лишь несколько хоккеистов.