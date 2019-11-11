Радулов помог Худобину завязать шнурки на коньке в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» обыграл на своей площадке «Даллас Старз» со счётом 3:2 ОТ.



В третьем периоде голкиперу «звёзд» Антону Худобину потребовалось помощь, поскольку у вратаря развязался шнурок на коньке. На помощь пришёл соотечественник Худобина, нападающий Александр Радулов.

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Хозяева успешно начали встречу и благодаря усилиям Патрика Лайне открыли счёт в конце первого периода. Во втором игровом отрезке «Даллас» прибавил. Сначала Маттиас Янмарк сравнял счёт, а затем Радек Факса вывел техасцев вперёд, во втором случае в голевой атаке принял участие и Денис Гурьянов. В третьем периоде «Виннипег» сравнял счёт усилиями Эндрю Коппа — 2:2.



Победитель встречи определился лишь в овертайме, спустя 20 секунд после начала которого результативным броском отметился нападающий «Джетс» Марк Шайфли. Победа «Виннипега» — 3:2.