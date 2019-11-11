Мусин: у Знарка и Билялетдинова короткие, но интенсивные тренировки

Защитник Дамир Мусин поделился эмоциями в связи с переходом в «Спартак». На минувшей неделе «Ак Барс» обменял игрока в московский клуб.



«Я обрадовался, когда узнал об обмене, потому что последние два месяца выдались не очень удачными. Я выступал за «Барс» в ВХЛ. Но там я постоянно находился в игровом ритме, потому что проводил на льду больше 20 минут за матч. А когда агент позвонил и сказал, что есть вариант со «Спартаком», очень обрадовался.



Успел соскучиться по КХЛ. В этом сезоне пока сыграл лишь один раз с ХК «Сочи». Понимаю, что в принципе прошла уже почти половина сезона. Считаю, что готов играть. У нас были беседы с тренерами, но они останутся в раздевалке.



На тренировке комфортно действовать с Кутейкиным, потому что Андрей очень опытный игрок, который грамотно играет по позиции, с хорошим броском. За пару дней у нас возникло определённое взаимопонимание, а завтра уже посмотрим, как пойдёт во время игры.



Что касается тренировочного процесса, то и у Билялетдинова, и у Знарка тренировки довольно короткие, но при этом интенсивные. Наверное, это их главное сходство. Ты всегда находишься в тонусе, потому что паузы маленькие между упражнениями. А по тактике, думаю, тренеры уже более подробно завтра всё скажут», — цитирует Мусина официальный сайт «Спартака».

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