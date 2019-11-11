Арбитры КХЛ будут детально объяснять решение после видеопросмотров

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги вебинара с руководителями клубов. На встрече обсуждались вопросы судейства, трактовки правил и коммуникации тренеров и хоккеистов с арбитрами во время матчей.
«Каждый год мы собираемся с генеральными менеджерами, но в этом сезоне решили изменить формат и сэкономить их время. Сегодня мы коснулись многих вопросов. Например, симуляции: продолжаем мы «крестовый поход» против неё или нет. Обсудили и моменты, связанные с общением тренерских штабов с судьями.
Кроме того хотим попробовать нововведение: довести одновременно до болельщиков на стадионе, тренеров, а также комментаторов, почему был отменён тот или иной гол после видеопросмотра. То есть давать не сухую формулировку, например «блокировка вратаря», а в деталях объявлять по арене при помощи громкой связи, почему было принято то или иное решение», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.
- 11 ноября 2019
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