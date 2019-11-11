«Тампа» отправила Александра Волкова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил нападающего Александра Волкова в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба «молний».
В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл четыре матча в регулярном чемпионате, не сумев отметиться результативными действиями. Кроме того он заработал показатель полезности «-5». 1 ноября во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Волков провёл на льду 14 минут 4 секунды — это его лучший результат в карьере в НХЛ.
Россиянин в сезоне-2019/20 принял участие в трёх матчах за «Сиракьюз» в АХЛ, записав на свой счёт три результативные передачи. Всего в АХЛ провёл 152 матча, забросил 46 шайб и отдал 50 голевых передач.
«Тампа» выбрала Волкова на драфте-2017 под общим 48-м номером.
Купер: Волков ответственно проявил себя в лагере. Травма отбросила его назад
- 11 ноября 2019
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