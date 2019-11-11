«Ак Барс» показал дизайн нового шлема вратаря Рейдеборна

«Ак Барс» показал в социальных сетях дизайн нового шлема голкипера Адама Рейдеборна.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» казанского клуба.



В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 12 побед. Шведский вратарь отражает 91,6% бросков и пропускает 2,16 шайбы в среднем за встречу. Скандинавский хоккеист проводит свой первый сезон в КХЛ.



«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 25 матчах казанская команда набрала 39 очков. В первом матче после паузы на Евротур подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся на своей площадке с «Авангардом», который располагается на второй строчке. Встреча состоится завтра, 12 ноября.