«Ак Барс» показал дизайн нового шлема вратаря Рейдеборна
«Ак Барс» показал в социальных сетях дизайн нового шлема голкипера Адама Рейдеборна.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» казанского клуба.
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 12 побед. Шведский вратарь отражает 91,6% бросков и пропускает 2,16 шайбы в среднем за встречу. Скандинавский хоккеист проводит свой первый сезон в КХЛ.
«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 25 матчах казанская команда набрала 39 очков. В первом матче после паузы на Евротур подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся на своей площадке с «Авангардом», который располагается на второй строчке. Встреча состоится завтра, 12 ноября.
- 11 ноября 2019
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