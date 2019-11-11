Вудкрофт: минское «Динамо» играло лучше «Металлурга», но судьи решили иначе

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о серии клуба из 11 поражений. Белорусский клуб повторил клубный антирекорд.



«Только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника. К примеру, в матче с «Металлургом» «Динамо» играло лучше соперника, но судьи решили иначе. Мы должны были побеждать «Трактор», могли обыграть «Барыс». И, поверьте, игроки заплатили за это серьёзную цену. Я верю, что они больше никогда не захотят выходить на игру неподготовленными.



Если посмотреть на картину целиком, то всё не так и плохо, как люди думают. Болельщики, которые продолжают нас поддерживать на «Минск-Арене», прекрасно понимают, что очень часто нам не хватает совсем чуть-чуть», — приводит слова Вудкрофта sport.tut.by.

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