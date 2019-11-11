Защитник «Сибири» Демидов оправился от травмы. Он не играл три месяца
Защитник «Сибири» Николай Демидов оправился от травмы, которую получил в августе в одном из предсезонных матчей. В нынешнем сезоне хоккеист не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате.
«Сегодня наша команда вылетает в Ярославль, где завтра матчем с «Локомотивом» начнёт очередное турне. С нами летит Николай Демидов. Ожидаем, что в этой поездке он появится на льду впервые в этом сезоне после тяжёлой травмы», — гласит сообщение пресс-службы «Сибири» в «Твиттере».
23-летний защитник в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 47 встречах, записав на свой счёт 25 (10+15) баллов при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч.
Защитник «Сибири» Демидов выбыл на три месяца
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