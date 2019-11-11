Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв награждён орденом Дружбы
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв награждён орденом Дружбы. Об этом информирует ТАСС.
Вручение государственных наград за вклад в развитие физической культуры и спорта прошло в Министерстве спорта РФ. Награды вручал министр спорта Павел Колобков.
Воробьёв работал в штабе сборной России с 2016 года. Он был назначен на пост главного тренера в июне 2018 года, а в июле 2019 года его освободили от занимаемой должности. На чемпионате мира в Словакии сборная России под руководством Воробьёва заняла третье место.
В настоящий момент 44-летний специалист занимает пост главного тренера «Металлурга». В 2016 году «Магнитка» под руководством Воробьёва стала победителем Кубка Гагарина.
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