Бекстрём: «Вашингтон» пытается следовать системе, пока всё получается

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, за счёт чего команде удаётся добиваться успеха в последних матчах.



«Мы работаем вместе, как одна команда. Делаем всё правильно. Пытаемся следовать той системе, по которой тренеры хотят, чтобы мы играли. У команды есть уверенность в себе. Мы просто пытаемся идти дальше и становиться лучше каждый день. Пока всё получается», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.



«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В 18 матчах регулярного чемпионата подопечные Тодда Рирдена набрали 29 очков. Победная серия столичного клуба насчитывает шесть матчей.



Ближайший матч «Кэпиталз» проведут 12 ноября с «Аризоной Койотс». Начало — в 03:00 мск.

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