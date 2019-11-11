Обладатель Кубка Стэнли Брауэр заключил пробный контракт с «Сент-Луисом»

Нападающий Трой Брауэр заключил пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Об этом информирует официальный сайт «музыкантов».
В сезоне-2018/19 форвард провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Флориды Пантерз». Канадский форвард забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач при 47 минутах штрафного времени.
Брауэр провёл в НХЛ 13 лет. В сезоне-2015/16 ветеран защищал цвета «Сент-Луиса», вместе с которым добрался до финала Западной конференции. Всего в НХЛ принял участие в 838 матчах и набрал 362 (181+181) очка при 588 минутах штрафного времени.
В 2010 году Брауэр стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Помимо «Сент-Луиса» и «Чикаго» 34-летний хоккеист защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз».
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