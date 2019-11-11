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Артемий Панарин проехал в метро в Нью-Йорке

Артемий Панарин проехал в метро в Нью-Йорке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокатился в метро в Нью-Йорке.

«Хочешь везде успевать — езжай на метро!» — написал Панарин на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артемия Панарина.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+3» в 15 матчах регулярного чемпионата. Серия уроженца Коркино с набранными очками составляет восемь матчей.

В июле форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн — он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. Кроме того, Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов — так много ещё не зарабатывал никто.

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