Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри

Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.



«Спорт объяединяет людей. Он сплачивает нас, а не разделяет. После обсуждения с Доном Черри в связи с его высказываниями в субботней программе мы решили, что сейчас подходящее время, чтобы расстаться с ним. Он позволил себе спорные высказывания, за которыми не стоит руководство телеканала.



Дон — синоним хоккея. Он сыграл немаловажную роль в развитии этого вида спорта на протяжении последних сорока лет. Хотим поблагодарить Дона за его вклад в развитие хоккея и спортивного вещания в Канаде», — гласит заявление руководителя телеканала Барта Ябсли в «твиттере» Sportsnet.