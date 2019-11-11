Кенневилль: отдаю должное Бобровскому за то, как он со всем справляется

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль оценил игру вратаря Сергея Бобровского.



«Вне зависимости от его статистики, я считаю, что он играл очень хорошо. Думаю, что Сергей стал прекрасным дополнением команды и отлично в неё вписался. Его прекрасно приняли, и он очень не любит проигрывать. Ему и защитникам требуется время на притирку, и он у них тоже учится. Игроки перед ним могут играть лучше, стать чуть более предсказуемыми. И я думаю, что со временем предсказуемости будет намного больше.



Ему становится всё более комфортно с шайбой, а ребята всё ближе знакомятся с ним. К его и нашей выгоде мы должны намного чище действовать у ворот. Но мне кажется, что оборона в этом году прибавляет. В атаке мы стали лучше обращаться с шайбой, стали больше ей владеть. В защите мы тоже прибавили, но это каждодневное испытание для всех. Думаю, что ребятам в обороне будет становиться комфортнее с Бобом и наоборот. Для всех это новая ситуация, ожидания высоки, но я отдаю ему должное за то, как он со всем справляется», — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

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