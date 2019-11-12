Фолиньо дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем в голову

Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо получил трёхматчевую дисквалификацию за удар локтем, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Фолиньо получил дисквалификацию за эпизод, произошедший в матче с «Колорадо» — Фолиньо ударил локтем по голове форварду «Колорадо» Пьер-Эдуару Бельмару.



За этот эпизод дисциплинарный комитет НХЛ принял решение дисквалифицировать игрока на три матча. В ходе игры Фолиньо получил дисциплинарный штраф до конца встречи.



В нынешнем сезоне Фолиньо провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав за это время 7 очков (1+6) при общем показателе полезности «-2».

Встреча «Коламбуса» и «Колорадо» прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой «Колорадо» со счетом 4:2.