«Вашингтон» — «Аризона»: Кузнецов красиво реализовал выход «один в ноль»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу хозяев в середине второго периода забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Якуб Врана и Том Уилсон. Эта шайба стала для 27-летнего форварда седьмой в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.