Кузнецов забросил вторую шайбу в матче с «Аризоной». Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт третий период, счёт — 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Вашинтона» Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу в матче. Россиянин отличился в начале третьего периода с передачи Михал Кемпны.

Таким образом, Евгений Кузнецов забросил свою восьмую шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.