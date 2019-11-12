Кузнецов забросил вторую шайбу в матче с «Аризоной». Видео
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт третий период, счёт — 3:2 в пользу гостей.
Российский нападающий «Вашинтона» Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу в матче. Россиянин отличился в начале третьего периода с передачи Михал Кемпны.
Таким образом, Евгений Кузнецов забросил свою восьмую шайбу в сезоне.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.
«Вашингтон» — «Аризона»: Кузнецов красиво реализовал выход «один в ноль»
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