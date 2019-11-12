В овертайме матча с «Аризоной» арбитры отменили гол «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

К 21-й минуте матча гости повели в счёте 3:0. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер. «Кэпиталз» удалось отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительное время отличился Ти Джей Оши, однако шайба «Вашингтона» не была засчитана из-за положения «вне игры». В серии буллитов точнее оказались «койоты».

Видео отменённого гола Оши можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Статистика Оши в регулярном чемпионате-2019/20

В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на его счету показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду.