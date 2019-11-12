Овечкин вышел на чистое 39-е место по очкам в НХЛ, превзойдя Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. Российский форвард вышел на чистое 39-е место по очкам в НХЛ, превзойдя результат капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

На счету Овечкина стало 1234 (671+563) очка в 1103 матчах за карьеру в североамериканской лиге. В активе Кросби 1233 (451+782) балла в 960 матчах. Следующей целью для Овечкина является результат завершившего карьеру Петера Штястны — 1239 очков.

При этом капитан «Пингвинз» Кросби пропустит следующие два матча «Питтсбурга» как минимум из-за травмы нижней части тела.