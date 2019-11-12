Черри — об увольнении: не хочу превратиться в робота, чтобы сохранить работу

Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал увольнение с канала Sportsnet.
«Я только что узнал, что Sportsnet уволил меня за комментарии, сделанные в «Уголке тренера». Нет проблем. Каждый в Канаде должен носить мак, чтобы почтить память наших павших солдат. Говорю правду и иду своей дорогой.
Я посетил базы войск, был в Афганистане с нашими храбрыми солдатами на Рождество, был на кладбищах павших воинов по всему миру и почтил павших в «Уголке тренера». Было честью поддержать воюющих мужчин и женщин. Чтобы сохранить работу, не хочу превратиться в прирученного робота.
Я бы хотел продолжать делать «Уголок тренера». Вот только есть одна проблема. Если я должен выбирать слова, это уже не будет «Уголок тренера», — заявил Черри.
11 ноября ежегодно отмечается День памяти павших. Он посвящён памяти военнослужащих, погибших в вооружённых конфликтах. В народе этот праздник известен как Маковый день. В ноябре тренеры и руководители клубов НХЛ прикрепляют к пиджаку красный мак. Черри обратился к иммигрантам в Торонто, которые «не потратили пару баксов» на приобретение символа праздника. После такого заявления Черри подвергли критике. Тысячи канадцев требовали его увольнения с телеканала. Высказывания Черри приравняли к расизму.
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