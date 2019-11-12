Кадейкин: в сборной России есть все условия для профессионального роста игроков

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от игры за сборную России, отметив высокий уровень организации в национальной команде.
«После перехода в «Салават» для меня первую очередь изменилось то, что я начал много играть. Появилось ощущение, что тебя не посадят на лавку или не урежут игровое время из-за одной ошибки, а будет шанс её исправить. Всегда в игре, есть доверие, и всё зависит только от тебя. Вот это самая главная разница.
Конечно, игра за сборную многое даёт игрокам. Там есть матчи, в которых немного другие скорости, это заставляет быстрее думать. Одно дело быстро бегать, а другое быстро принимать решения – в этом основная разница. В таких играх хоккей заставляет тебя расти, как игрока. В сборной России созданы все условия для того, чтобы игрок мог выйти на новый уровень, вырасти в профессиональном плане. Игра на международной площадке за свою сборную – это особые эмоции.
Ещё полтора года назад я не попадал в основу «Локомотива», а потом тренировался в одной команде с Овечкиным? Я думал об этом по ходу сезона. Вспоминал даже не четвёртое звено, а время, когда не проходил в состав в «Локомотиве». Это было чуть больше года назад. В Уфе же не заострял внимание на третьем или четвёртом звене. Если ты в составе, то у тебя всегда есть шанс что-то изменить и показать себя. Потому что на тренировках это тяжело сделать.
Непопадание на чемпионат мира? Отнёсся к этому как к тому, что есть штаб сборной, который определяет состав. Не секрет, что у нас была мощная центральная линия, на чемпионат мира поехали сильные игроки. Но я сразу решил для себя, что не буду ждать и просчитывать, кто приедет из НХЛ. Это от тебя не зависит и нужно быть сосредоточенным на своей работе. Нужно быть сильнее конкурентов, цепляться за шанс даже, если у тебя есть одна игра. Если ты отталкиваешься от того, кто из НХЛ может приехать на твоё место, то далеко не пробьёшься. Илья Михеев показал хороший пример. Сегодня ты в КХЛ, а завтра уже пробился в НХЛ. Не думаю, что два месяца там сильно изменили его как игрока, он и здесь был игроком высокого уровня, а там это только подтвердил», — сказал Кадейкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Рожкову.
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