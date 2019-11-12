Кадейкин: люди меняются, а непредсказуемость «Салавата» остаётся. Это наш резерв

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос о непредсказуемых результатах уфимской команды.

«За это многие и любят нашу команду. Люди меняются, а непредсказуемость остаётся. Мы хотим обыгрывать «Ак Барс», но не хотим проигрывать соперникам из нижней части турнирной таблицы. У нас мощная команда, и хочется минимизировать эти незапланированные потери очков. Это и есть наш резерв. В этих моментах. Если мы не можем на некоторые игры собраться, то хоккей обязательно наказывает. Должна быть стабильность и внутренняя уверенность в результате.

По сравнению с ходом прошлой регулярки я считаю, что мы сделали небольшой шаг вперёд, но всё равно текущие результаты – это точно не наш потолок. Мы знаем, что способны на большее. У нас классная команда, где на каждой позиции играют очень сильные игроки. Прошлый плей-офф это показал, мы были в одном голе от того, чтобы перевести серию с «Авангардом» в седьмой матч, нас никто не переигрывал.

Мне комфортно играть в связке с Жарковым. Он очень полезный игрок. Не понимаю тех, кто видит в нём только эти качества. По своей работоспособности, самоотдаче и преданности хоккею для меня он — лучший игрок КХЛ такого плана. Тут ещё нужно учитывать момент, что Володя был хорошим игровиком, он может отдать и забить. Не просто так он играл в «Нью-Джерси», не только за счёт того, что он быстро бегает и хорош в борьбе – там своих игроков такого плана хватает. Нет, он более разносторонний игрок с высоким хоккейным интеллектом.

Сейчас с нами выходит Дима Кугрышев. Мы и в прошлом сезоне периодически играли вместе после того, как Слава Солодухин получил травму. У нас неплохо получалось, но это был непродолжительный период. В этом сезоне тренеры пробовали разные сочетания, в итоге снова поставили нас вместе, и как-то с первой игры у нас нашлось взаимопонимание. И в обороне всё наладилось, и в атаке регулярно появляются голевые моменты. Получаем удовольствие от игры, хотя нас нельзя назвать игроками одного плана. Но в этом и плюс, что каждый дополняет друг друга. Самое главное, что мы стараемся мыслить одинаково как при обороне, так и при атаке. Нужно сохранить это и двигаться дальше», — сказал Кадейкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Рожкову.