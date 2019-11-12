Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Главной звездой дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, оформивший дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» (8:2). На счету финского форварда в том числе победная шайба в матче.
Второй звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Российский нападающий оформил дубль в матче с «Аризоной Койотс» (3:4 Б). В серии послематчевых бросков Евгений не смог реализовать попытку.
Замкнул тройку лучших защитник «Каролины» Джоэл Эдмундсон. Во встрече с «Оттавой» канадский хоккеист отметился голом и двумя результативными передачами. Джоэл впервые набрал три очка после обмена в «Харрикейнз» из «Сент-Луис Блюз», который состоялся перед сезоном.
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