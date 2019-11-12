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Брагин: интересно играть с Канадой на таком уровне, сразу видно, кто чего стоит

Брагин: интересно играть с Канадой на таком уровне, сразу видно, кто чего стоит
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в четвёртом матче Суперсерии-2019 с командой юниорской лиги Онтарио (3:2 Б, 2-2).

«Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий период были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном: положительный результат — он и есть положительный, им я доволен.

Пропущенный второй гол? Ситуация простая — пошёл в обводку на своей синей линии, потеря шайбы и гол. Сопернику помогать нельзя. Но игрок ошибся — это бывает.

Забили три из трёх в серии буллитов? Это говорит об уровне мастерства игроков. И мы постоянно тренируем это, это всегда пригодится. Молодцы.

Ротация вратарей? Посмотрим по их состоянию. Впереди решающие матчи, у нас равенство по очкам. Тренер по вратарям Владимир Куликов будет думать. На самом деле, все три лиги играют в примерно одинаковый хоккей. Просто в Западной лиге чуть больше внимания уделяют обороне, это линия обычно лучше, чем в двух других. А так — с любой канадской командой интересно играть на таком уровне, сразу видно, кто чего стоит", — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Мастера камбэков и буллитов! Россия нанесла ответный удар канадцам в Суперсерии
Наша молодёжка дважды отыгрывалась, а затем сняла все вопросы о победителе, забив три буллита из трёх. Счёт в серии стал равным.
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