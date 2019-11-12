Сможет ли «Авангард» набрать очки в Казани и чем завершится столичное дерби?
Сегодня, 12 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Металлург» Мг — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Сибирь»;
— «Северсталь» — «Барыс»;
— «Динамо» Мн — «Торпедо»;
— «Ак Барс» — «Авангард»;
— «Динамо» М — «Нефтехимик»;
— ЦСКА — «Спартак»;
— «Динамо» Р — «Салават Юлаев».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где лидер КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». В Москве «Спартак» постарается взять реванш у ЦСКА за сокрушительное поражение в первом дерби сезона (3:9), а «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком», имеющим в активе девятиматчевую победную серию.
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