Сможет ли «Авангард» набрать очки в Казани и чем завершится столичное дерби?

Сегодня, 12 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Металлург» Мг — «Трактор»;

— «Локомотив» — «Сибирь»;

— «Северсталь» — «Барыс»;

— «Динамо» Мн — «Торпедо»;

— «Ак Барс» — «Авангард»;

— «Динамо» М — «Нефтехимик»;

— ЦСКА — «Спартак»;

— «Динамо» Р — «Салават Юлаев».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где лидер КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». В Москве «Спартак» постарается взять реванш у ЦСКА за сокрушительное поражение в первом дерби сезона (3:9), а «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком», имеющим в активе девятиматчевую победную серию.