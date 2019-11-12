У болельщика «Каролины» украли мороженое во время телевизионного включения

Забавный эпизод произошёл во время недавнего матча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Оттавой Сенаторз» (8:2). Во время телевизионного включения в студии телекомпании Fox Sports ведущий Майк Манискало начал рассказывать о перипетиях игры, но за его спиной развернулись интересные события.

Мужчина с логотипом «ураганов» на куртке, держал в руке рожок мороженого и через плечо смотрел в телефон приятеля. В это время другой болельщик незаметно вытащил мороженое и начал его есть. Попытка незаметно вернуть рожок не увенчалась успехом, и в результате этого похититель был вынужден побыстрей убежать вместе со своей добычей, а незадачливый болельщик «Харрикейнз» остался без десерта.

«Спасибо что заметили! Мы показали этот ролик на видеокубе во время матча», — отметила пресс-служба «Каролины» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брианны Эйрингтон.