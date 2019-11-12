Кузнецов: «Вашингтон» не может быть идеальным каждый матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:4 Б) отметил, что команда не может добиваться успеха в каждом матче.

«Сейчас идеальное время для самосовершенствования. Мы не можем быть идеальными каждый матч, поэтому иногда приходится проходить через такие игры. Но мне понравилось, как мы заиграли в третьем периоде», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Кузнецов оформил дубль в этом матче, также на его счету показатель полезности «+2», 5 бросков и силовой приём за 23.28 на льду.

В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.