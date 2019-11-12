Кузнецов: «Вашингтон» не может быть идеальным каждый матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:4 Б) отметил, что команда не может добиваться успеха в каждом матче.
«Сейчас идеальное время для самосовершенствования. Мы не можем быть идеальными каждый матч, поэтому иногда приходится проходить через такие игры. Но мне понравилось, как мы заиграли в третьем периоде», — цитирует Кузнецова Washington Post.
Кузнецов оформил дубль в этом матче, также на его счету показатель полезности «+2», 5 бросков и силовой приём за 23.28 на льду.
В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.
- 12 ноября 2019
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:04
-
09:00
-
08:39
-
08:27
-
08:10
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:43
-
06:31
-
06:23
-
06:13
-
06:10
-
06:05
-
05:58
-
05:18
-
05:00
-
04:37
-
04:15
-
03:45
-
03:37
-
03:30
-
01:59
-
00:30