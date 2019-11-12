Огурцов: всю жизнь последний на кроссах. Бег для меня вообще не полезен

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов рассказал о совместной работе с главным тренером бело-голубых Владимиром Крикуновым.

«Я с удовольствием подписал контракт с «Динамо». В прошлом сезоне у меня карьера в «Нефтехимике» не складывалась. Пришёл новый главный тренер Вячеслав Буцаев, который, похоже, не видел меня в команде. Хотя раньше при Андрее Назарове всё было отлично. Так что перспектив для себя в Нижнекамске я не видел. Да и сравнивать «Динамо» с «Нефтехимиком», пожалуй, тоже не стоит.

Поэтому обрадовался, когда получил предложение из московского клуба. Тем более что его сейчас возглавляет Владимир Крикунов, которого я хорошо знаю по тому же Нижнекамску. Конечно, это требовательный и строгий специалист, который спуску никогда не даст. У Владимира Васильевича на тренировках не посачкуешь. Знал, что будет трудно. Здесь за место в основе постоянно биться приходится.

У Крикунова тяжёлые тренировки? Это наша работа. Прекрасно понимал, на что шёл. Двухметровым ребятам бег и подобные нагрузки вообще даются труднее. Но никаких отговорок тут быть не может. Просто вкалываешь и всё. Кроссы? Я на них всю жизнь последний. Легкоатлетом мне точно не дано было стать. Думаю, что бег для меня вообще не особо полезен. Лучше его на другие нагрузки заменить», — цитирует Огурцова пресс-служба московского клуба.