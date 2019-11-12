Огурцов: всю жизнь последний на кроссах. Бег для меня вообще не полезен

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов рассказал о совместной работе с главным тренером бело-голубых Владимиром Крикуновым.
«Я с удовольствием подписал контракт с «Динамо». В прошлом сезоне у меня карьера в «Нефтехимике» не складывалась. Пришёл новый главный тренер Вячеслав Буцаев, который, похоже, не видел меня в команде. Хотя раньше при Андрее Назарове всё было отлично. Так что перспектив для себя в Нижнекамске я не видел. Да и сравнивать «Динамо» с «Нефтехимиком», пожалуй, тоже не стоит.
Поэтому обрадовался, когда получил предложение из московского клуба. Тем более что его сейчас возглавляет Владимир Крикунов, которого я хорошо знаю по тому же Нижнекамску. Конечно, это требовательный и строгий специалист, который спуску никогда не даст. У Владимира Васильевича на тренировках не посачкуешь. Знал, что будет трудно. Здесь за место в основе постоянно биться приходится.
У Крикунова тяжёлые тренировки? Это наша работа. Прекрасно понимал, на что шёл. Двухметровым ребятам бег и подобные нагрузки вообще даются труднее. Но никаких отговорок тут быть не может. Просто вкалываешь и всё. Кроссы? Я на них всю жизнь последний. Легкоатлетом мне точно не дано было стать. Думаю, что бег для меня вообще не особо полезен. Лучше его на другие нагрузки заменить», — цитирует Огурцова пресс-служба московского клуба.
- 12 ноября 2019
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:04
-
09:00
-
08:39
-
08:27
-
08:10
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:43
-
06:31
-
06:23
-
06:13
-
06:10
-
06:05
-
05:58
-
05:18
-
05:00
-
04:37
-
04:15
-
03:45
-
03:37
-
03:30
-
01:59
-
00:30