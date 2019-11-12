Патрик Руа наорал на главного арбитра и был удалён со скамейки. Видео
Главный тренер клуба юниорской хоккейной лиги Квебека «Квебек Ремпартс» Патрик Руа наорал на главного арбитра и был удалён со скамейки во время одного из матчей регулярного чемпионата QMJHL.
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Hockey Epic.
Последним местом работы Руа перед назначением в «Ремпартс» был клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш», откуда он был уволен в 2016 году, после этого нигде не работал. В «Квебеке» Патрик трудился на протяжении долгого времени — с сезона-2005/06 по сезон-2012/13. Тогда он тоже совмещал две руководящие должности.
Во время работы в «Колорадо» 54-летний Руа один раз в трёх сезонах вывел «Эвеланш» в плей-офф НХЛ, и они уступили в первом раунде. Наивысшим достижением в «Квебеке» был выход в финал в сезоне-2005/06.
Руа: мне будет тяжело получить работу в НХЛ, учитывая мой уход из «Колорадо»
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