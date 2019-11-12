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«Витязь» расторг контракт с Никитой Комаровым

«Витязь» расторг контракт с Никитой Комаровым
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» расторг контракт с нападающим Никитой Комаровым, информирует пресс-служба подмосковного клуба.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ-2019/20

В нынешнем сезоне 31-летний Комаров принял участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями, заработав при этом нейтральный показатель полезности и набрав две минуты штрафа. В среднем за матч Никита проводил на льду чуть больше 10 минут.

Для Комарова этот сезон был вторым в Подольске. Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за «Автомобилист», минское и московское «Динамо». В общей сложности он провёл 204 матча и набрал 38 (21+17) баллов при показателе полезности «-9» и 355 штрафных минутах.

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