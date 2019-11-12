Уткин: завтра к Черри придут с контрактом. Если не поторопятся, то уже опоздали

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об увольнении хоккейного эксперта Дона Черри из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.

«Дона Черри уволили за неполлиткорректные высказывания, вы легко узнаете подробности, большинство из вас они позабавят. Дон Черри — это самый крутой хоккейный эксперт. Вот как вы воспринимаете эту новость?

Ну, наверняка мысль о том, что «вот, как у них всё странно устроено, ну, Черри 85 лет, кому какая разница, ну что они ставят во главу угла, нет, у нас всё значительно правильнее устроено в некоторых вопросах».

Где, как и что устроено, тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Но суть события на самом деле куда проще.

Когда за неполиткорректность уволили Джереми Кларксона, из Топ Гира, уволили (вот было бы странно обсуждать толерантность без мата, есть тут некое лицемерие, правда?), — чем это закончилось? Да тем, что Кларксон делает новое шоу на «Амазоне».

Потому что такое увольнение — не оценка общества. Кларксон вообще (как и мы с Черри) к какой-то однозначной и более-менее мирной оценке общества и не стремится. А вот ВВС — да. Им надо рекламу продавать. По возможности — всем. А ещё надо публикой прирастать. По возможности любой. У нас другие интересы. Хочется быть услышанным.

Поэтому к Дону Черри завтра придут люди с контрактом, и если они не поторопятся, то они уже опоздали. Черри расскажет о хоккее на ютубе, на твиче, у чёрта в ступе. Мало того — его на прежнем месте работы с наслаждением продолжат цитировать и иногда задавать вопросы. Потому что теперь уже это неважно, он не часть компании, а внешнее событие, которое и не обязано находиться в ладу с чьими-то представлениями о жизни. Вот и всё.

Единственный по-настоящему интересный вопрос… Ему 85. Мне интересно, он скажет себе: вот и ладно, пора отдыхать. Или: чёрт, у меня так мало времени осталось… А я ещё не все сказал насчёт Коннора Макдэвида. Я не должен подвести моих потомков! Я надеюсь, он выберет второе. Меня бы это вдохновило сильней, чем сборник его афоризмов. Потому что хоккей в принципе мне почти по фигу», — написал Уткин в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

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