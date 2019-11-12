Тренер «Ак Барса»: должны в любой ситуации оставаться командой

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» назвал сильные стороны соперника и рассказал, чем занимались игроки во время паузы на Евротур.
«У нас было несколько выходных, потом мы начали готовиться к продолжению чемпионата. Безусловно, мы довольны прошедшим отрезком регулярки, но пока рано делать какие-то выводы. Нужно помнить о том, что марафонец недостоин высшей награды, если он лидирует на протяжении всей дистанции и проигрывает на финишной прямой. Мы готовились и настроены на матч с «Авангардом» очень серьёзно.
Календарь есть календарь, соперника не приходится выбирать. Мы должны быть готовы к любому сопернику, и к «Авангарду» в том числе. Это сильная, организованная команда, в составе которой опытные, мастеровитые игроки. Неслучайно команда находится в лидерах Востока и играла в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Мы должны в любой ситуации оставаться командой, должны быть голодные до побед. И эта жажда побед у нас должна быть обострённой. Каждый игрок должен сочетать в себе уверенность и опыт профессионала, дух соперничества и честолюбие новичка.
Мы планируем, что Рукавишников и Тихонов будут играть, верим в этих игроков и в то, что они дополнят нашу команду и сделают её сильнее», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
- 12 ноября 2019
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