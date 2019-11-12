Клинкхаммер: «Ак Барс» действует агрессивнее, чем в прошлом сезоне. Новая эра

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
«Хороший будет вечер. Приятно возвращаться туда, где я провёл предыдущие два года и считал это место домом. Хорошие впечатления от города, приятно будет увидеть болельщиков. Но этот этап уже пройден, сегодня нас ждёт важный матч. Соперник действует более агрессивно, чем в прошлом сезоне. Раньше команда играла в оборонительный хоккей, было много нюансов в защите. Новый тренер – новая эра, сегодня всё увидим.
Мы с семьёй съездили в Италию и Швейцарию с друзьями, было здорово. Интересно побывать в разных странах, вкусно поесть и увидеться с близкими. Хорошо отдохнул, но сейчас пора возвращаться к делу», – сказал Клинкхаммер в эфире клубного телевидения.
- 12 ноября 2019
-
15:05
-
14:40
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:04
-
09:00
-
08:39
-
08:27
-
08:10
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:43
-
06:31
-
06:23
-
06:13
-
06:10
-
06:05
-
05:58