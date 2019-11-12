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Клинкхаммер: «Ак Барс» действует агрессивнее, чем в прошлом сезоне. Новая эра

Клинкхаммер: «Ак Барс» действует агрессивнее, чем в прошлом сезоне. Новая эра
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Хороший будет вечер. Приятно возвращаться туда, где я провёл предыдущие два года и считал это место домом. Хорошие впечатления от города, приятно будет увидеть болельщиков. Но этот этап уже пройден, сегодня нас ждёт важный матч. Соперник действует более агрессивно, чем в прошлом сезоне. Раньше команда играла в оборонительный хоккей, было много нюансов в защите. Новый тренер – новая эра, сегодня всё увидим.

Мы с семьёй съездили в Италию и Швейцарию с друзьями, было здорово. Интересно побывать в разных странах, вкусно поесть и увидеться с близкими. Хорошо отдохнул, но сейчас пора возвращаться к делу», – сказал Клинкхаммер в эфире клубного телевидения.

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