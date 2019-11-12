Тейлор: в минском «Динамо» поменялось всё, но в то же время ничего не поменялось

Голкипер минского «Динамо» Дэнни Тейлор поделился эмоциями после возвращения в команду.



«Чувствую себя хорошо. Всё отлично! Я уже шестой день здесь, тренировки с командой идут отлично! Приятно присоединиться к команде и познакомиться со всеми. Работаем на пределе своих возможностей. Знаю, что сейчас у команды тяжёлые времена, но в раздевалке есть улыбки, есть хорошая атмосфера.

Что изменилось за четыре года? Новая форма выглядит круто! Мне нравится. Когда ты добавляешь чёрный цвет, это выглядит стильно. Особенно мне понравилась раздевалка, там есть крутые новые элементы. Можно сказать, что изменилось всё, но в то же время ничего не поменялось.

Я рекордсмен среди вратарей «Динамо» по количеству побед подряд? Вот об этом, кстати, я не знал. Мне очень понравилось играть в «Динамо» тогда. У нас была очень сплочённая команда.

Мы находили способы побеждать в абсолютно любых матчах. Конечно, запомнилась ещё поддержка болельщиков. Наверное, это самое яркое воспоминание того времени. На арене всегда было много людей, и они очень громко поддерживали команду», — цитирует Тейлора пресс-служба «зубров».

Басков — об отчислениях из «Динамо» Мн: от игроков такого уровня ждали другого