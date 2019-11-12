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Хартли: «Авангарду» интересно сыграть с лидером Восточной конференции КХЛ

Хартли: «Авангарду» интересно сыграть с лидером Восточной конференции КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«В этом сезоне Казань отлично стартовала и в настоящий момент возглавляет Восточную конференцию. Интересно будет сыграть с ними и посмотреть, что они готовы показать в этом матче. Один из важных матчей в сезоне. Обе команды выходят на лёд после перерыва. Всё свежие и заряженные, игра должна получиться отличной.

Думаю, что в этом сезоне «Ак Барс» играет намного агрессивнее. Это всё исходит от философии тренера. В том сезоне они показали себя как отличная команда. Сейчас, когда регулярный чемпионат в самом разгаре, они действуют впечатляюще», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

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