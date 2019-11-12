Маккензи — об увольнении Черри: Дон был настоящей легендой, но пересёк черту

Обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал недавнее увольнение телеведущего Дона Черри, который в прямом эфире раскритиковал канадских иммигрантов за то, что они не хотят носить красные маки в память о погибших военных.



«Дон Черри пересёк черту, и после этого вернуться будет уже крайне тяжело. Я не думаю, что стоило критиковать иммигрантов, которые не носят маки в честь погибших канадских солдат. Они их не носят не потому, что не ценят страну. Многие из этих иммигрантов приехали в Канаду из стран, охваченных войной, и пережили этот опыт намного более явным, личным образом.



В то же время стоит отметить, что Дон Черри был серьёзной фигурой на спортивном телевидении на протяжении многих лет. Уже выросло целое поколение болельщиков, которое не представляет себе трансляции хоккея без него. У него всегда было своё мнение, которое он не боялся высказывать. Он никогда не извинялся, он чувствовал, что был прав. Трудно найти более легендарного и известного канадского телеведущего», — сказал Маккензи.

Черри — об увольнении: не хочу превратиться в робота, чтобы сохранить работу