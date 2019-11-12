Маккензи — об увольнении Черри: Дон был настоящей легендой, но пересёк черту

Обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал недавнее увольнение телеведущего Дона Черри, который в прямом эфире раскритиковал канадских иммигрантов за то, что они не хотят носить красные маки в память о погибших военных.
«Дон Черри пересёк черту, и после этого вернуться будет уже крайне тяжело. Я не думаю, что стоило критиковать иммигрантов, которые не носят маки в честь погибших канадских солдат. Они их не носят не потому, что не ценят страну. Многие из этих иммигрантов приехали в Канаду из стран, охваченных войной, и пережили этот опыт намного более явным, личным образом.
В то же время стоит отметить, что Дон Черри был серьёзной фигурой на спортивном телевидении на протяжении многих лет. Уже выросло целое поколение болельщиков, которое не представляет себе трансляции хоккея без него. У него всегда было своё мнение, которое он не боялся высказывать. Он никогда не извинялся, он чувствовал, что был прав. Трудно найти более легендарного и известного канадского телеведущего», — сказал Маккензи.
- 12 ноября 2019
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:05
-
14:40
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:04
-
09:00
-
08:39
-
08:27
-
08:10
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:43
-
06:31
-
06:23
-
06:13