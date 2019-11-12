Крикунов стал вторым главным тренером в истории КХЛ, проведшим 600 матчей в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Нефтехимик» (0:0, идёт первый период). Для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот матч стал 600-м в лиге.
Крикунов стал вторым главным тренером в истории КХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит наставнику «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову (642), топ-3 замыкает Андрей Назаров (593). В пятёрку лучших также входят Зинэтула Билялетдинов (581) и главный тренер «Спартака» Олег Знарок (571).
Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В нынешнем сезоне «Динамо» идёт на четвёртом месте Запада, при этом лидируя в дивизионе Боброва по потерянным очкам. В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге.
- 12 ноября 2019
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