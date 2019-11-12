Третьяк: на Кубке Первого канала будет другой состав, там нельзя проигрывать

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от традиционного Кубка Первого канала, который пройдёт с 12 по 15 декабря. На Кубке Карьяла подопечные Алексея Кудашова заняли третье место, одержав одну победу в трёх матчах.



«В Москве, думаю, будет уже другой состав, нежели на Кубке Карьяла, более усиленный, потому что в Москве нельзя проигрывать.



По темпам продажи билетов пока не могу сказать, но никогда такого не было, чтобы на Кубок Первого канала были проблемы с продажей билетов. У меня проблемы с тем, чтобы достать их, потому что многие вспоминают о хоккее накануне Кубка Первого канала, это праздник, настроение хорошее, Новый год», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».