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Третьяк: на Кубке Первого канала будет другой состав, там нельзя проигрывать

Третьяк: на Кубке Первого канала будет другой состав, там нельзя проигрывать
Хоккей / Евротур 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от традиционного Кубка Первого канала, который пройдёт с 12 по 15 декабря. На Кубке Карьяла подопечные Алексея Кудашова заняли третье место, одержав одну победу в трёх матчах.

«В Москве, думаю, будет уже другой состав, нежели на Кубке Карьяла, более усиленный, потому что в Москве нельзя проигрывать.

По темпам продажи билетов пока не могу сказать, но никогда такого не было, чтобы на Кубок Первого канала были проблемы с продажей билетов. У меня проблемы с тем, чтобы достать их, потому что многие вспоминают о хоккее накануне Кубка Первого канала, это праздник, настроение хорошее, Новый год», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

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