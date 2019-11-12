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«Металлург» — «Трактор»: Щербак не сумел пробить Кошечкина броском в упор

«Металлург» — «Трактор»: Щербак не сумел пробить Кошечкина броском в упор
Хоккей / КХЛ 0

Новичок челябинского «Трактора» Никита Щербак упустил отличный шанс забить во встрече с магнитогорским «Металлургом». Форвард наносил добивание с близкого расстояния, но голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин сумел парировать бросок. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О'Делл;
Дронов — Матушкин, Буйницкий — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Рожков, Дорофеев — Любимов — Рожков.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Бэйлен — Калинин, Гика — Седлак — Щербак;
Исаев — Виртанен, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Бородкин — Меньшиков, Авцин — Карлин — Лисин;
Терещенко, Ясинский, Коньков — Шолохов — Косов.

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