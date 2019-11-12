«Металлург» — «Трактор»: Щербак не сумел пробить Кошечкина броском в упор

Новичок челябинского «Трактора» Никита Щербак упустил отличный шанс забить во встрече с магнитогорским «Металлургом». Форвард наносил добивание с близкого расстояния, но голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин сумел парировать бросок. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О'Делл;

Дронов — Матушкин, Буйницкий — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Рожков, Дорофеев — Любимов — Рожков.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Калинин, Гика — Седлак — Щербак;

Исаев — Виртанен, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Бородкин — Меньшиков, Авцин — Карлин — Лисин;

Терещенко, Ясинский, Коньков — Шолохов — Косов.



