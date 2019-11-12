«Торпедо» пригласило на матч мужчину и его кота, ставших героями новостей
Известный авиаперевозчик лишил бонусов пассажира за перевозку слишком толстого кота в самолёте, событие стало известным в российских СМИ. У мужчины возникли проблемы с посадкой из-за того, что кот весил на пару килограммов больше положенного. Хоккейный клуб «Торпедо» высказался в защиту мужчины и его кота, пригласив их на матч.
«А мы рады всем и любим людей… и котиков! Дорогие Михаил Галин и кот Виктор, хоккейный клуб „Торпедо“ приглашает вас на наши ближайшие домашние матчи! От нас — два бесплатных билета для вас и вашего кота на лучшие места на арене и право символического вбрасывания шайбы. Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая!» — указано в официальной группе «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».
- 12 ноября 2019
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