«Ак Барс» — «Авангард»: Тихонов занял место во втором звене хозяев

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — А. Галимов — Тихонов;

Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Лукоянов;

Журавлёв, Кара, Э. Галимов — Глухов — Фисенко.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров — Пьянов — Кошелев.