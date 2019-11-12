«Ак Барс» — «Авангард»: Тихонов занял место во втором звене хозяев
Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — А. Галимов — Тихонов;
Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Кара, Э. Галимов — Глухов — Фисенко.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров — Пьянов — Кошелев.
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