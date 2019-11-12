«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 5:2. Для челябинского клуба матч был дебютным под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего.



Хозяева открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник Егор Яковлев. Вскоре челябинский клуб отыгрался, точный бросок в актив записал защитник Ессе Виртанен. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в счёте, голами отличились защитник Алексей Береглазов и форвард Богдан Потехин. В заключительном периоде «Металлург» забил ещё дважды усилиями Денниса Расмуссена и Потехина, оформившего дубль. «Трактор» ответил голом Никиты Щербака, ставшим для форварда дебютным за клуб.