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«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 5:2. Для челябинского клуба матч был дебютным под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего.

Хозяева открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник Егор Яковлев. Вскоре челябинский клуб отыгрался, точный бросок в актив записал защитник Ессе Виртанен. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в счёте, голами отличились защитник Алексей Береглазов и форвард Богдан Потехин. В заключительном периоде «Металлург» забил ещё дважды усилиями Денниса Расмуссена и Потехина, оформившего дубль. «Трактор» ответил голом Никиты Щербака, ставшим для форварда дебютным за клуб.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яковлев (Кулёмин, Нестрашил) – 10:47' (5x4)   1:1 Виртанен (Кравцов, Кэлоф) – 14:55' (5x5)   2:1 Береглазов (Мозякин, Нестрашил) – 26:19' (5x4)   3:1 Потехин (Буйницкий) – 26:37' (5x5)   4:1 Расмуссен (О'Делл, Потехин) – 43:46' (5x5)   5:1 Потехин (Локтионов) – 50:18' (5x5)   5:2 Щербак – 56:10' (5x5)
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