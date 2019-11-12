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«Металлург» набрал очки в 14 из 15 последних матчей

«Металлург» набрал очки в 14 из 15 последних матчей
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 5:2. Таким образом, магнитогорский клуб набрал очки в 14 из 15 последних матчей. В 15 встречах «лисы» одержали 11 побед, заработав 25 очков из 30 возможных.

Хозяева открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник Егор Яковлев. Вскоре челябинский клуб отыгрался, точный бросок в актив записал защитник Ессе Виртанен. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в счёте, голами отличились защитник Алексей Береглазов и форвард Богдан Потехин. В заключительном периоде «Металлург» забил ещё дважды усилиями Денниса Расмуссена и Потехина, оформившего дубль. «Трактор» ответил голом Никиты Щербака, ставшим для форварда дебютным за клуб.

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим
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