Юрзинов-мл.: большое количество вопросов. Не всеми игроками «Трактора» доволен

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:5).



«Сегодня первый матч, до счета 1:1 неплохо сыграли первый период. При счёте 3:1 стали допускать ошибки и играть совершенно не так, как договаривались. Новая команда, новые ребята. Сейчас по первому матчу осталось больше вопросов, чем ответов. Не всеми игроками доволен, нам надо доводить какие-то моменты по тактике игры, по игре в обороне, по большинству. Очень много вопросов. Нужна ежедневная работа. Нам надо двигаться вперёд.



Не было ли соблазна поменять вратаря? Знаете, для начала нужно владеть информацией. Команде необходимо в данный момент получить психологическую устойчивость. Я уже говорил, что при счёте 1:3 мы совершенно отошли от схемы игры. Мы должны стабилизировать свою игру. Мы же играем три периода. Конечно, и у нас были неплохие моменты забить, но Кошечкин здорово сыграл. Будем исправлять, заниматься. Нужно стабилизировать игру, чтобы действовали на уровне все 60 минут. А так не пойдёт», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим